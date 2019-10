Köln

Verdächtiger im Missbrauchsfall Bundeswehrsoldat

31.10.2019, 14:52 Uhr | dpa

Einer der Tatverdächtigen im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach ist Bundeswehrsoldat. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kleve am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Der 26-Jährige aus dem Raum Wesel sitze in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Ermittler wurden insgesamt vier Männer festgenommen, drei sitzen in U-Haft.