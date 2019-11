Köln

Heldt kann angebliche Einigung mit dem FC nicht bestätigen

13.11.2019, 16:45 Uhr | dpa

Hannovers ehemaliger Manager Horst Heldt ist vor einem Spiel in der Arena. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Horst Heldt hat seinen angeblich kurz bevorstehenden Einstieg als Sportchef beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zurückgewiesen. "Ich kann das nicht bestätigen und will mich dazu eigentlich auch gar nicht äußern", sagte Heldt am Mittwoch der Deutschen Presse Agentur. Sport1 hatte zuvor gemeldet, der Tabellenvorletzte stünde vor der Verpflichtung von Heldt als Nachfolger von Armin Veh und des früheren Berliners Coaches Pal Dardai als Nachfolger von Achim Beierlorzer.

Von Veh und Beierlorzer hatten sich die Kölner in der vergangenen Woche getrennt. Heldt und Dardai galten zuvor bereits als mögliche Kandidaten auf die nun vakanten Posten. Der Club wollte sich am Mittwoch nicht äußern. "Es handelt sich nach wie vor um Spekulationen, die wir nicht kommentieren werden", sagte eine Sprecherin. Interims-Sportchef Frank Aehlig will bis zur kommenden Woche einen neuen Trainer gefunden haben. Parallel dazu sucht der Vorstand einen neuen Sport-Geschäftsführer.

Heldt steht noch bis 2021 beim aktuellen Zweitligisten Hannover 96 unter Vertrag. Dort war er im April frei gestellt worden.