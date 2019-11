Köln

Rentnerin ermordet: Stiefenkel fünf Jahre später vor Gericht

14.11.2019, 02:51 Uhr | dpa

Mehr als fünf Jahre nach dem qualvollen Tod einer Rentnerin in Pulheim beginnt am heutigen Donnerstag (9.15 Uhr) vor dem Kölner Landgericht der Prozess. Der 38 Jahre alte Stiefenkel des Opfers ist wegen Mordes angeklagt. Der Grieche soll 2014 zusammen mit unbekannten Komplizen nachts in das Haus der alten Dame eingebrochen sein. Sie sollen die 78-Jährige gefesselt und ihren Mund mit Klebeband so fest verschlossen haben, dass sie im Laufe der folgenden Stunden langsam erstickte. Ihre Leiche wurde erst am folgenden Morgen gefunden.

Die mutmaßlichen Täter waren zuvor mit ihrer Beute - einem Laptop, etwas Bargeld und einer Armbanduhr - geflüchtet. Von ihnen fehlte lange jede Spur. Der Angeklagte wurde erst in diesem Jahr festgenommen. Die Polizei hatte ihn bei einer Verkehrskontrolle zufällig gestoppt. Ein DNA-Abgleich brachte einen Treffer. Für den Prozess hat das Gericht 14 Verhandlungstage bis Mitte Januar angesetzt.