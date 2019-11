Köln

Aktion auch in NRW: Promis lesen Kindern Geschichten vor

15.11.2019, 02:23 Uhr | dpa

Zahlreiche Promis klappen heute die Bücher auf und lesen dem Nachwuchs in Kitas und Schulen Geschichten vor. Zum bundesweiten Vorlesetag liest die TV-Moderatorin Nazan Eckes am Mittag (12.45 Uhr) im Kölner Fröbel-Kindergarten und spendet noch dazu eine Vorlesebibliothek, wie die Stiftung Lesen mitteilte. Autorin Charlotte Roche ist in Leverkusen, Fußballer Mats Hummels in Dortmund im Einsatz. Schulministerin Yvonne Gebauer liest in einer Grundschule in Grevenbroich.

Auch viele Lehrer, Erzieher, Bibliothekare oder Buchhändler wollen für eine besondere Vorlesestunde sorgen, zu der auch die Erwachsenen eingeladen sind. Bundesweit geht die Stiftung von gut 650 000 beteiligten Vorlesern und Zuhörern aus. Die Aktion soll die Bedeutung des Lesens und Vorlesens für die Entwicklung der Kinder und ihren Bildungsweg hervorheben. Ein Drittel der Eltern liest den eigenen Kindern nicht oder nur selten vor.