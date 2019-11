Köln

Thüringer wechseln häufig den Beruf

27.11.2019, 11:23 Uhr | dpa

In Thüringen wechseln die Menschen einer Studie zufolge häufiger als durchschnittlich den Beruf. Wie in Bayern und Hessen meistern die Thüringer im Schnitt 2,2 Berufswechsel, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für den Versicherer HDI ergab. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 2,0. Laut der Studie ist den Thüringern eine berufliche Tätigkeit besonders wichtig. So sind 36 Prozent der Befragten der Meinung, dass ihr Beruf ihr Lebensinhalt ist - der Bundesdurchschnitt liegt bei 29 Prozent.

19 Prozent der Thüringer gaben an, dass ihr derzeitiger Beruf für ihr Leben keine zentrale Rolle spielt. Bundesweit sahen das 25 Prozent so.