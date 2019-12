Köln

Lkw reißt Oberleitung von Straßenbahn ab: Verkehrschaos

05.12.2019, 08:37 Uhr | dpa

Ein Lastwagen hat in Köln die Oberleitung einer Stadtbahn abgerissen und für Verkehrschaos an einer der Hauptverkehrsachsen der Stadt gesorgt. "Wenn die Achse dicht ist, hat das große Verkehrsbeeinträchtigungen zur Folge", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Demnach hatte der Lkw am frühen Morgen die Oberleitung berührt und mehrere Hundert Meter davon abgerissen. Teile der Fahrleitung hingen bis auf die Straße. Verletzt wurde niemand.

Die Reparaturarbeiten könnten sich wegen des großen Schadens noch weiter hinziehen, sagte ein Sprecher der Kölner Verkehrsbetriebe am Donnerstagmorgen. Der betroffene Abschnitt sei für die Stadtbahn in der Zeit gesperrt.