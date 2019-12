Auswirkungen auf Bahnverkehr

Schon wieder Stromausfall am Kölner Hauptbahnhof

06.12.2019, 18:35 Uhr | dpa , t-online.de

Hauptbahnhof und Dom in Köln: In Teilen des Hauptbahnhofs ist der Strom ausgefallen. (Quelle: Oliver Berg/Archivbild/dpa)

In Teilen des Hauptbahnhofs in Köln ist am Freitagabend der Strom ausgefallen. Betroffen davon waren Beleuchtung, Anzeigetafeln, Rolltreppen, Fahrstühle sowie der Zugverkehr.

Dunkle Anzeigetafeln und Bahnsteige ohne Beleuchtung: In Teilen des Kölner Hauptbahnhofs ist am frühen Freitagabend der Strom ausgefallen. Die Störung konnte aber nach weniger als zwei Stunden behoben werden.



S-Bahnen mussten für die Dauer des Ausfalls auf andere Gleise umgeleitet werden, da auf den Gleisen 10 und 11 die Beleuchtung ausgefallen war, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete. Zugausfälle habe es keine gegeben.







Erst vor eineinhalb Wochen hatte es einen Stromausfall im westlichen Teil des Hauptbahnhofs in Köln gegeben, berichtet der WDR. Dieser konnte nach etwa einer Stunde behoben werden. Der Bahnhof gehört zu den meistfrequentierten Bahnhöfen in Deutschland.