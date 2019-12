Köln

Stromausfall am Kölner Hauptbahnhof

06.12.2019, 17:52 Uhr | dpa

Hauptbahnhof und Dom in Köln: In Teilen des Hauptbahnhofs ist der Strom ausgefallen. (Quelle: Oliver Berg/Archivbild/dpa)

Dunkle Anzeigetafeln und Bahnsteige ohne Beleuchtung: In Teilen des Kölner Hauptbahnhofs ist am frühen Freitagabend der Strom ausgefallen. Es könne zu Einschränkungen im Zugverkehr kommen, sagte ein Bahnsprecher. S-Bahnen etwa müssten auf andere Gleise umgeleitet werden. Zugausfälle gebe es bislang aber keine. Zu Dauer der Störung konnte die Bahn zunächst keine Angaben machen. Der Kölner Hauptbahnhof gehört zu den meistfrequentierten Bahnhöfen in Deutschland.