Auf dem Weg nach Istanbul

Zoll beschlagnahmt vier Koffer voller Bargeld am Flughafen Köln-Bonn

13.12.2019, 10:17 Uhr | AFP

"Zoll" auf einem Schild am Flughafen: Mehrere Reisende haben versucht, unerlaubte Mengen an Bargeld im Koffer mitzuschmuggeln. (Quelle: Nikita/imago images)

Zollbeamte haben am Flughafen Köln-Bonn eine riesige Menge Bargeld entdeckt. Das Geld war in verschiedenen Koffern versteckt worden.

Vier Koffer voller Bargeld hat der Zoll am Flughafen Köln-Bonn beschlagnahmt. Wie das Zollfahndungsamt Essen und das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt am Freitag mitteilten, entdeckten die Beamten bei der Kontrolle des Gepäcks für einen Flug in die Türkei Ende November zunächst einen Koffer mit 200.000 britischen Pfund. Sie entschlossen sich daraufhin, auch das übrige Gepäck des Flugs zu kontrollieren.

Dabei stieß der Zoll auf drei weitere Gepäckstücke, in denen sich Bargeld im Wert von insgesamt mehr als einer Million Euro befand. Die Koffer konnten den Angaben zufolge zwei deutschen und zwei türkischen Staatsangehörigen zugeordnet werden, die damit nach Istanbul reisen wollten.







Gegen alle vier wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, weil sie das Bargeld nicht angemeldet hatten. Ihre Reise mussten sie ohne das Geld antreten. Die Behörden gehen nun einem Verdacht auf Geldwäsche nach. Bei der Ausreise aus Deutschland in einen Staat außerhalb der EU besteht für Bargeld ab 10.000 Euro Anzeigepflicht.