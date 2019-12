Attacke ohne Vorwarnung

Mann tötet Mitarbeiter der Stadt Köln mit Messer

13.12.2019, 12:58 Uhr | t-online.de , tme

Einsatzfahrzeug mit Blaulicht: In Köln ist ein Mitarbeiter der Stadt von einem Messerangreifer getötet worden. (Quelle: onw-images/Symbolfoto/imago images)

Ein Mitarbeiter der Stadt Köln ist bei einem Einsatz in Dünnwald getötet worden. Offenbar wurde er von einem Mann mit einem Messer attackiert. Auch seine Kollegin wurde schwer verletzt.

In Köln hat ein Mann mit einem Messer einen Mitarbeiter der Stadt angegriffen und getötet. Wie die Polizei auf Anfrage von t-online.de berichtet, hätte ein Team der Stadt am Freitagvormittag ein Haus im Viertel Dünnwald betreten und an einer Tür geklingelt.

Offenbar unvermittelt seien die beiden dann von einem Mann, der aus der Tür trat, mit einem Messer attackiert worden. Ein Stadt-Mitarbeiter erlitt schwerste Verletzungen. Ein Notarzt versuchte den Mann noch zu reanimieren, er verstarb jedoch, wie die Polizei bestätigte. Eine Kollegin soll bei dem Angriff schwer verletzt worden sein, wie die "Bild" berichtet.







Die Hintergründe sind noch unklar. Auch warum die Mitarbeiter den Mann aufsuchten, war zunächst nicht bekannt. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, die Mitarbeiter seien für das Kassen- und Steueramt unterwegs gewesen und wollten Forderungen eintreiben. Die Polizei nahm den Angreifer fest.