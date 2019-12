Köln

Sarah Lombardi ist nicht mehr mit ihrem Freund zusammen

17.12.2019, 13:51 Uhr | dpa

Sängerin Sarah Lombardi ist nicht mehr mit ihrem Freund zusammen. Die 27-Jährige machte die Trennung überraschend am Montag auf ihrem Instagram-Account publik - in einer Fragerunde hatte ein User direkt danach gefragt. "Bist du nicht mehr mit deinem Freund zusammen?", fragte er. Lombardis Antwort: "Nein wir sind nicht mehr zusammen". Zu den genauen Umständen der Trennung schrieb sie nichts. Sie habe ihr Liebesleben in den vergangenen Jahren "so gut es ging" privat gehalten und wolle das beibehalten.

Die Sängerin wurde einst durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt - auch, weil sie bei dem Casting ihren Mann Pietro Lombardi (27) kennenlernte. Gemeinsam bekamen sie Sohn Alessio. Das Paar ist allerdings schon seit 2016 getrennt.