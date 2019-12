Dutzende Patienten betroffen

Krankenhaus in Köln-Porz wegen Bombenentschärfung evakuiert

18.12.2019, 07:39 Uhr | dpa

Ein Wappen mit der Aufschrift "NRW-Kampfmittel-Beseitigungsdiens": In Köln-Porz wird am Mittwoch eine Bombe entschärft. (Quelle: Kusch/Symbolfoto/dpa)

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe muss heute ein Krankenhaus im Kölner Stadtteil Porz evakuiert werden. Dutzende Patienten sind betroffen. Auch Bahnlinien sind eingeschränkt.

Weil am Mittwochvormittag eine Bombe im Stadtteil Porz in Köln, die am Freitag gefunden wurde, entschärft wird, muss ein Krankenhaus geräumt werden. Insgesamt seien 95 Patienten betroffen. Darunter seien zehn Intensivpatienten und fünf Kinder. Sie würden in umliegende Krankenhäuser verlegt und sollten noch im Tagesverlauf wieder zurückkehren.

Die Entschärfung sei für voraussichtlich 13 Uhr geplant, teilte die Stadt mit. Bis dahin müssten die etwa 3.200 Anwohner, die in einem Radius von rund 500 Metern um den Bombenfundort leben, das Gebiet verlassen haben. Auch ein Seniorenzentrum ist betroffen.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Für die Entschärfung werden zahlreiche Straßen gesperrt, unter anderem die Kölner Straße und die Hauptstraße. Auch die KVB-Bahnlinie 7 sowie die DB-Züge und S-Bahnen verkehren ab 8 Uhr nicht mehr an der Kloster- und Streinstraße. Kurz vor der Entschärfung der Bombe wird der Verkehr auf diesen Linien komplett unterbrochen.







Für Informationen über weitere Verkehrsbehinderungen werden Bürger gebeten, sich über die Medien zu informieren.