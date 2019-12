Köln

Bombenentschärfung in Köln: Vorbereitungen haben begonnen

18.12.2019, 08:07 Uhr | dpa

In Köln haben die Vorbereitungen zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe begonnen. Helfer begannen am Mittwochmorgen, 95 Patienten aus einem Krankenhaus im Stadtteil Porz zu bringen. Nach Angaben der Klinik vom Dienstag sind darunter zehn Intensivpatienten und fünf Kinder. Sie werden in umliegende Krankenhäuser verlegt und sollten noch im Tagesverlauf wieder zurückkehren.

Um die Krankentransporte durchführen zu können, mussten insgesamt 13 Fahrzeuge abgeschleppt werden, die in der Verbotszone abgestellt worden waren. Das Ordnungsamt sei am Mittwoch mit 130 Kräften im Einsatz, um gemeinsam mit der Polizei den Bereich abzusperren, teilte die Stadt weiter mit.

Die eigentliche Entschärfung sei gegen 13.00 Uhr geplant. Bis dahin müssten die etwa 3200 Anwohner, die in einem Radius von rund 500 Metern um den Bombenfundort leben, das Gebiet verlassen haben.