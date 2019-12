Flugbegleiter streiken

Neue Flugausfälle am Flughafen Köln/Bonn

30.12.2019, 19:20 Uhr | dpa

Der Streik der den Flugbegleitern von Germanwings geht weiter. Auch am Dienstag kommt es darum am Flughafen Köln/Bonn wieder zu Flugausfällen. Und ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht.

Die Flugbegleiter bei Germanwings wollen ihren Streik am Dienstag fortsetzen und nehmen dabei den Flughafen Köln/Bonn in den Fokus. Der Ausstand der Kabinengewerkschaft Ufo, der am Montag begann, soll noch bis einschließlich Neujahr dauern. Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings erwartet, dass an den drei Streiktagen insgesamt rund 180 Flüge ausfallen. Am ersten Streiktag waren am Airport Köln/Bonn 32 Abflüge und Ankünfte abgesagt worden, in Dortmund sechs und in Düsseldorf vier. Germanwings führt Flüge für Eurowings aus.

Germanwings ist mit rund 30 Flugzeugen und etwa 1.400 Mitarbeitern für Eurowings unterwegs, soll aber mit dem Eurowings-Flugbetrieb verschmolzen werden. Das Management gebe den Mitarbeitern keine klare Perspektive für die Zukunft ihres Flugbetriebs, hatte Ufo-Vize Daniel Flohr kritisiert. Er drohte am Montag wenn nötig mit neuerlichen Streikaufrufen. "Wir können das kurzfristig verlängern", sagte er.

Offizieller Streikgrund sind Regelungen zur Teilzeit für Kabinenbeschäftigte, die laut Ufo unerfüllt sind. Germanwings hatte den Beschäftigten die Teilzeitregelungen der Lufthansa angeboten. Ufo lehnte aber ab, weil sie eigene Tarifregelungen zur Teilzeit will. Eurowings betrachtet den Streik als unangemessen und will in den drei Tagen von geplanten 1.200 Flügen mehr als 1.000 durchführen.