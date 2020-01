Schwere Beinverletzung

Peter Brings erleidet Meniskusriss

15.01.2020, 14:16 Uhr | dpa

Brings rocken zum Abschluss den Guerzenich: Peter Brings hat sich schwer am Knie verletzt. (Quelle: Beautiful Sports/imago images)

Der Frontmann der Kölner Band Brings hat ausgerechnet während der Karnevalssaison eine Muskelverletzung am Bein erlitten. Das Unglück ereignete sich beim Sport.

Kölschrocker Peter Brings (55) hat sich mitten in der Karnevalssaison einen Meniskusriss zugezogen. "Ich war wie jeden Morgen joggen", sagte er dem Kölner "Express". "Aber plötzlich konnte ich nach fünf Kilometern nicht mehr laufen." Eine Kernspintomografie bestätigte einen Riss des Innenmeniskus. Ob das Bein des Kölner Musikers operiert werden muss, steht noch nicht fest.



Die nächsten Wochen wolle er vorerst mit Schmerzmitteln überbrücken, so Brings. Wenn es gar nicht anders gehe, werde er einen Stuhl mit auf die Bühne nehmen. Fans müssen also nicht mit Absagen von bereits geplanten Auftritten der Band rechnen. Neben Peter Brings und seinem Bruder Stephan spielen auch Harry Alfter, Christian Blüm und Kai Engel in der Mundart-Band.