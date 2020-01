Entschärfung geplant

Bombe in Köln-Lindenthal entdeckt – Uniklinik betroffen

22.01.2020, 20:02 Uhr | t-online.de

Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg (Symbolbild): In Köln-Lindenthal wurde ein ähnliches Exemplar gefunden. (Quelle: picture alliance/Benedikt Spether)

In Köln ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Der Blindgänger liegt auf dem Gelände der Uniklinik. Momentan laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung am Donnerstag.

Auf dem Gelände der Uniklinik von Köln ist am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Das teilte die Stadt Köln mit. Die Bombe soll am Donnerstag entschärft werden. Ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Im Sperrkreis liegen Einrichtungen der Uniklinik, die ebenso von der Evakuierung betroffen sind, wie etwa 5.800 Anwohner in Lindenthal. Die ersten Krankentransporte sollen bereits am Mittwoch durchgeführt werden. Die verbliebenen Patienten werden morgen verlegt. Dafür werden die Rettungswege bereits in der Nacht frei gemacht.



Erst am Dienstag war ein zehn Zentner schwerer Blindgänger in Köln-Deutz entschärft worden. Dafür mussten unter anderem 10.000 Mitarbeiter von RTL evakuiert werden.