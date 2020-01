Uniklinik war betroffen

Bombe in Köln erfolgreich enstchärft

23.01.2020, 16:34 Uhr | t-online.de, dpa

In Köln ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Teile der Uniklinik mussten deshalb evakuiert werden. Die Bombe wurde am Nachmittag erfolgreich entschärft.

Auf dem Gelände der Uniklinik von Köln ist am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe wurde noch am selben Tag gegen 16.08 Uhr erfolgreich entschärft.



Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg (Symbolbild): In Köln-Lindenthal wurde ein ähnliches Exemplar gefunden. (Quelle: picture alliance/Benedikt Spether)

Der Blindgänger wird nun abtransportiert. Sämtliche Sperrungen rund um den Fundort werden nach und nach wieder aufgehoben, vermeldete die Stadt Köln.

Mitarbeiter und Patienten waren betroffen

Im Sperrkreis befanden sich auch Einrichtungen der Uniklinik. Von der Evakuierung waren etwa 500 Patienten und 8.000 Mitarbeiter betroffen. Außerdem mussten etwa 5.800 Anwohner in Lindenthal in Sicherheit gebracht werden.



Erst am Dienstag war ein zehn Zentner schwerer Blindgänger in Köln-Deutz entschärft worden. Dafür mussten unter anderem 10.000 Mitarbeiter von RTL evakuiert werden.