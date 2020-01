Angriff von "Winnti"

Kölner Chemiekonzern Lanxess wurde gehackt

31.01.2020, 14:20 Uhr | dpa

Der Chemiekonzern Lanxess aus Köln ist von Hackern angegriffen worden. Die Schadsoftware ist demnach bereits letztes Jahr entdeckt worden. Die mutmaßliche Hacker-Gruppe soll Verbindungen nach China haben.

Der Chemiekonzern Lanxess ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Wie das Unternehmen aus Köln am Freitag mitteilte, sei es "in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres" attackiert worden. In Teilen des IT-Netzwerks sei der Angriff entdeckt worden, sagte ein Unternehmenssprecher.

Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks und des NDR soll eine Hacker-Gruppe mit dem Namen "Winnti" hinter dem Angriff stecken, der Verbindungen zum chinesischen Staat nachgesagt werden. Lanxess selbst wollte sich nicht dazu äußern, wer hinter dem Hackerangriff stecken könnte.

Keine sensiblen Daten abgeflossen

Der Konzern betonte, nach der Entdeckung der Schadsoftware seien umgehend Gegenmaßnahmen ergriffen worden. Es gebe keine Erkenntnisse, dass sensible, geschäftsrelevante Daten abgeflossen seien. Der Fall sei an die Strafverfolgungsbehörden übergeben worden.

In den vergangenen Jahren waren bereits mehrere große deutsche Unternehmen Ziel von Ausspäh-Attacken mutmaßlich chinesischer Hacker. Unter anderem bestätigten Siemens, Covestro, Bayer, BASF und Henkel Ziel von Cyber-Angriffen gewesen zu sein.