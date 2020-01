Köln

Ameisen-Schokolade und Kölsch-Bonbons: Süßwarenmarkt stabil

31.01.2020, 15:21 Uhr | dpa

Nicht alles, was es in den nächsten Tagen auf der Kölner Süßwarenmesse zu probieren gibt, ist wirklich süß: Proteinhaltige Knabberwaren aus Linsen oder Bohnen stehen nach Angaben der Hersteller in diesem Jahr hoch im Kurs. Auch Ameisen-Schokolade, Snacks mit finnischen Grillen und Bonbons mit Kölsch- oder Altbier-Geschmack gehören zu den Neuheiten, die auf der internationalen Süßwarenmesse ISM Cologne präsentiert werden. Vom 2. bis zum 5. Februar treffen deutsche und internationale Süßigkeiten-Hersteller in Köln auf ein Fachpublikum. Andere Naschkatzen müssen draußen bleiben.

Die Süßwarenbranche hielt ihren Umsatz im vergangenen Jahr mit 12,5 Milliarden Euro recht stabil. Aber sie leidet unter den erheblich gestiegenen Preisen für Rohstoffe wie Kakao und unter Unsicherheiten im Export, der für die deutschen Hersteller besonders wichtig ist. Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr im Schnitt mehr als 102 Euro pro Kopf für Süßigkeiten ausgegeben. Das sind gut zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie aus einer Schätzung des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie hervorgeht.