Köln

Kölner Profi Clemens nach neun Monaten zurück im Training

05.02.2020, 17:02 Uhr | dpa

Der Kölner Fußball-Profi Christian Clemens ist nach neunmonatiger Zwangspause in das Mannschaftstraining des Bundesligisten zurückgekehrt. Wie der Tabellen-14. mitteilte, nahm der von einer schweren Knieverletzung genesene 28-Jährige am Mittwoch erstmals wieder an der kompletten Einheit von Coach Markus Gisdol teil. Der Außenstürmer hatte sich die Blessur am 26. April 2019 im Zweitliga-Spiel der Kölner gegen Darmstadt (1:2) zugezogen.

"Das hat gut getan. Es war doch eine lange und schwierige Zeit. Aber ich habe gut gearbeitet und will jetzt so schnell wie möglich wieder in die Abläufe kommen. Ich möchte der Mannschaft in dieser Saison noch helfen", sagte Clemens dem "Kicker".