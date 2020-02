Köln

"Twittergewitter": NRW-Feuerwehren berichten über Arbeit

11.02.2020, 06:02 Uhr | dpa

Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Feuerwehren im "Twittergewitter": Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen wollen an diesem Dienstag erneut via Kurznachrichtendienst Twitter über ihre Arbeit berichten.

Im vergangenen Jahr setzten sie dafür beim bundesweit ersten "Twittergewitter" Hunderte Tweets ab und berichteten im Minutentakt von ihren Einsätzen. Das "Twittergewitter" findet am europäischen Tag des Notrufs statt. So gibt die Feuerwehr Köln von 8.00 bis 20.00 Uhr Einblicke in ihren Rettungsalltag - unter den Hashtags #Köln112 und #112live.

Pro Tag bearbeitet die Feuerwehr in Nordrhein-Westfalens größter Stadt durchschnittlich 1000 Notrufe, sieben Brände, eine Telefonreanimation und mehr als 500 Einsätze im Rettungsdienst. Bundesweit beteiligen sich mehr als 40 Berufsfeuerwehren am zweiten Twittergewitter.