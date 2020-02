Köln

Missbrauchsfall: Ermittlungen nun in allen Ländern

13.02.2020, 12:47 Uhr | dpa

Die Ermittlungen zum Kindesmissbrauchsfall, der in Bergisch Gladbach seinen Anfang nahm, erstrecken sich nun auf sämtliche Bundesländer Deutschlands. Das teilte die Kölner Polizei am Donnerstag mit. Im Zuge der Ermittlungen seien aus Nordrhein-Westfalen mittlerweile 36 Hinweise auf Straftaten in die 15 anderen Länder weitergeleitet worden. Bei der vorangegangenen Zwischenbilanz der Ermittlungskommission "Berg" hatten in der Liste noch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen gefehlt. Die Kölner Polizei verwies in allen Fällen auf die örtlichen Ermittlungsbehörden.

Allein in Nordrhein-Westfalen ermittelt die Polizei im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex gegen 26 Beschuldigte, von denen acht Verdächtige in Untersuchungshaft sitzen. Die Verdächtigen sollen - teilweise ihre eigenen - Kinder missbraucht und Bilder der Taten getauscht haben. Ermittler werten seit Monaten riesige Datenmengen aus und versuchen, weitere Täter und Opfer zu ermitteln.