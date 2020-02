Köln

Nächstes Winter Game der DEL findet in Köln statt

18.02.2020, 13:43 Uhr | dpa

Das 5. Winter Game in der Deutschen Eishockey Liga findet 2021 im Kölner RheinEnergieStadion statt. Dabei stehen sich am 9. Januar die Kölner Haie und der aktuelle deutsche Meister Adler Mannheim gegenüber. Dies teilte der Kölner Club am Dienstag mit. Damit ist Köln nach 2019 zum zweiten Mal Ausrichter des Eishockey-Events, das bis zu 50 000 Zuschauer verfolgen können. "Wir freuen uns riesig, erneut Gastgeber des DEL Winter Game sein zu dürfen. Unseren Fans und allen Eishockey-Anhängern in Deutschland so ein Spiel bieten zu können, macht uns stolz", sagte KEC-Geschäftsführer Philipp Walter. Weitere Gastgeber waren bislang Nürnberg (2013), Düsseldorf (2015) und Sinsheim (2017).