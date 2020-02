Köln

Adduktorenprobleme: Köln ohne Modeste zur Hertha

21.02.2020, 15:27 Uhr | dpa

Ohne Stürmer Anthony Modeste muss der 1. FC Köln im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag bei Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) in Berlin antreten. "Toni ist noch nicht so weit, er ist in Berlin nicht dabei", sagte Trainer Markus Gisdol der "Bild"-Zeitung. Modeste leidet an Adduktorenproblemen.

Der Franzose hatte Köln 2017 mit 25 Saisontoren in die Europa League geschossen. Seit seiner Rückkehr aus China im vergangenen Winter ist er aber nur noch Ergänzungs-Spieler. In den letzten sechs Spielen kam er zusammen nur auf 28 Einsatz-Minuten.