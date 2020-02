Köln

Nach Hanau: Hunderte demonstrieren in Köln gegen Rechts

21.02.2020, 20:18 Uhr | dpa

Mit Plakaten nehmen Kölner Bürger an einer Kundgebung von "Köln gegen Rechts" teil. Foto: Oliver Berg/dpa (Quelle: dpa)

Nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag von Hanau haben in Köln am Freitagabend zahlreiche Menschen gegen rechten Terror demonstriert. Bei der Veranstaltung während der Karnevalstage seien "deutlich mehr" Teilnehmer als die angemeldeten 300 gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine konkrete Schätzung wollte er aber zunächst nicht abgeben.

Der Roncalliplatz am Kölner Dom sei voll, berichteten die Organisatoren der Trauermahnwache vom Bündnis "Köln gegen Rechts" via Twitter, bei Facebook schrieben sie am Abend von mehr als 4000 Teilnehmern. Laut Polizei verlief die Veranstaltung zunächst friedlich. Unter anderem Kölns parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker war vor Ort.