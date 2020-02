Köln

Hunderttausende zu Rosenmontagszügen erwartet

24.02.2020, 01:36 Uhr | dpa

Mit den Rosenmontagszügen erreicht der Straßenkarneval heute seinen Höhepunkt. Die Karnevalisten erwarten Hunderttausende Zuschauer. Dabei werden die satirischen Wagen 2020 vielleicht noch politischer als sonst. Auch der erst wenige Tage zurückliegende mutmaßlich rechtsextremistische Anschlag von Hanau soll im Kölner und im Düsseldorfer Zug aufgegriffen werden.

Allgemein hofft man in den Karnevalshochburgen auf besseres Wetter als am Wochenende. Am Sonntag hatten Sturmböen zur Absage vieler Karnevalsumzüge geführt. Die großen Rosenmontagszüge in Köln und Düsseldorf galten aber zunächst als nicht bedroht. Der Wind sollte abflauen.