Köln

Hass-Plakat gegen Hopp auch beim Bundesliga-Spiel in Köln

29.02.2020, 19:50 Uhr | dpa

Auch beim Bundesligaspiel am Samstagabend in Köln ist Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp mit einem Plakat beleidigt worden. Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 wurde nach der Halbzeit beim Stand von 2:0 für die Gastgeber erst mit Verspätung wieder angepfiffen. FC-Trainer Markus Gisdol und Sportchef Horst Heldt waren zuvor zu den Kölner Fans geeilt, um diese zum Abhängen des Plakates zu bewegen. Zuvor hatte es bereits in Dortmund und Sinsheim massive Beleidigungen gegen den 79 Jahre alten Hopp gegeben.