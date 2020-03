Verkehrschaos droht

Straße in Köln wegen Rohrbruchs großflächig abgesackt

03.03.2020, 07:26 Uhr | dpa

Ein großes Loch in einer Straße in Köln: Nach einem Wasserrohrbruch ist eine Fahrbahn einer verkehrsreichen Straße in der Innenstadt großflächig abgesackt. (Quelle: Stadt Köln/dpa)