Literatur-Festival

Lit.Cologne wegen Coronavirus abgesagt

10.03.2020, 14:26 Uhr | dpa

Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf das beliebte Literaturfestival Lit.Cologne in Köln. Zuerst sollte nur die Auftaktveranstaltung nicht stattfinden, nun wird das Fest komplett abgesagt.



Die Lit. Cologne in Köln wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das teilte die Festivalleitung am Dienstag mit. Eigentlich sollte zuerst nur die Gala mit der Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises am Dienstag in einem etwa 600 Plätze umfassenden Saal des WDR-Funkhauses nicht stattfinden. Am Nachmittag war dann klar: Das ganze Festival wird abgesagt.

Der Sender teilte am Dienstag zunächst mit, die Gala finde "zum Schutz der Besucher*innen vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus" nicht statt. "Zu dieser Vorsichtsmaßnahme hat sich der WDR nach ausgiebiger Beratung entschieden."



Außerdem gehöre nach den aktuell veröffentlichten Kriterien der Stadt Köln die mehrere Stunden dauernde Preisverleihung mit Empfang "zu den hoch risikoreichen Veranstaltungen", heißt es. Hinzu kommt, dass mehrere Preisträger und Preisträgerinnen sowie Jurymitglieder im Vorfeld abgesagt hätten.



Im Laufe des Dienstages hat sich die Festivalleitung dann offenbar zu einer kompletten Absage entschieden. Das Festival sollte vom 10. bis 21. März ausgetragen werden.