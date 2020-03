Köln

Coronavirus: Kölner Grüne sagen Mitgliederversammlung ab

12.03.2020, 10:39 Uhr | dpa

Die Kölner Grünen haben aus Sorge wegen des Coronavirus ihre für das kommende Wochenende geplante Kreismitgliederversammlung abgesagt. "Wir bekennen uns damit zu unserer Verantwortung, gerade für unsere Mitglieder, die den Risikogruppen angehören und die wir mit dieser Entscheidung schützen wollen", teilten die Kölner Grünen-Vorsitzenden Katja Trompeter und Frank Jablonski mit.

Bei der Versammlung am 14. und 15. März wollten die Grünen eigentlich ihre Ratsreserveliste für die Kommunalwahl aufstellen. Wann dies nachgeholt wird, sei noch unklar. "Wir stehen dazu aber in Kontakt unter anderem mit unserer Landespartei, da diese Frage auch andere Grüne und andere Parteien in ganz NRW betrifft."