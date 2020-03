Köln

Leuchtende Herzen in den Fenstern: WDR-Mitmachaktion

23.03.2020, 20:27 Uhr | dpa

Leuchtende Herzen in den Fenstern: Mit einer Mitmachaktion will der WDR in der Corona-Krise ein Zeichen der Solidarität setzen. Der Sender ruft Zuschauer, Hörer und User auf, sich eine Herz-Schablone ans Fenster zu kleben und eine Kerze oder ein Licht dahinter zu stellen. "Als Zeichen für alle, die gerade zu Hause bleiben und so helfen, die Herausforderungen dieser Zeit gemeinsam zu meistern", wie es am Montag hieß. Die Schablone der Aktion #herzleuchten finden Interessierte unterwww.wdr.de/k/herzleuchten.

"Das Herz soll zeigen: Wir sind viele und wir sind solidarisch - mit Menschen, die das Coronavirus schon haben oder die befürchten, dass sie eine Infektion nicht so leicht wegstecken", sagte die Chefredakteurin der Landesprogramme im WDR, Gabi Ludwig.