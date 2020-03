Köln

Köln-Kicker Höger nutzt Fußball-Pause zur Weiterbildung

30.03.2020, 08:32 Uhr | dpa

Köln (dpa) - Der Kölner Bundesliga-Profi Marco Höger hat die derzeitige Fußball-Pause zur Weiterbildung genutzt. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler erwarb an einer Fern-Uni ein Zertifikat zu "Spielanalyse und Scouting". Er war "eigentlich schon Ende 2019 fertig, aber ein paar Sachen waren noch liegen geblieben", sagte der Mittelfeldspieler der "Bild": "Also habe ich jetzt die Zeit genutzt und schließlich mein Zertifikat erhalten." Jetzt hat Höger angefangen, Spanisch zu lernen. Außerdem habe er in der derzeitigen Corona-Auszeit "bereits den Garten auf links gedreht".