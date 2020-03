Köln

Jubilar Thielen traut Köln Europacup-Qualifikation zu

31.03.2020, 07:11 Uhr | dpa

Der frühere Torjäger und Manager Karl-Heinz Thielen traut dem 1. FC Köln eine Rückkehr in erfolgreiche Zeiten zu. "Die Erwartungshaltung, dass der 1. FC Köln irgendwann wieder der erste Club ist, ist immer noch da", sagte Thielen, der am Donnerstag seinen 80. Geburtstag feiert, der Deutschen Presse-Agentur. "Sehr gerne" würde er noch einmal einen Titel des FC erleben. An bisher allen sieben der Vereinsgeschichte - drei Meisterschaften und vier Pokalsiegen - war Thielen als Spieler oder Funktionär beteiligt. Der letzte ist 37 Jahre her, 1983 gewannen die Kölner den DFB-Pokal.

Sollte die Bundesliga-Saison fortgesetzt werden können, traut Thielen Köln eine Europacup-Teilnahme zu. "Grundsätzlich sehe ich den FC zwischen Platz sieben und neun", sagte der zweimalige Nationalspieler: "Dennoch sehe ich gute Chancen auf Europa. Denn vor der Corona-Pause hatten sie einen Lauf." Eine Europacup-Qualifikation habe er lange für unrealistisch gehalten, "aber beim Spiel gegen Schalke Ende Februar (3:0, d. Red.) habe ich meine Meinung geändert. Da habe ich mir dreimal die Augen gerieben, in der ersten Halbzeit sah das aus wie ein Spiel zwischen Profis und Amateuren."

Dass die Kölner, die Mitte Dezember noch Tabellenletzter waren, nach acht Siegen aus elf Spielen nur noch fünf Zähler hinter einem sicheren Europacup-Platz liegen, sei vor allem das Verdienst von Trainer Markus Gisdol und Manager Horst Heldt. Letzteren erlebte Thielen 1992 als Spieler, als er selbst Manager war. Als das Duo im November seinen Dienst antrat, habe er ebenfalls zu den Skeptikern gehört, gab Thielen zu. "Vor allem bei Gisdol war ich zunächst auch nicht euphorisch. Aber sie haben mich beide positiv überrascht."