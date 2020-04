Köln

Deutz verlegt Hauptversammlung: Dividende auf Prüfstand

02.04.2020, 14:27 Uhr | dpa

Der Motorenbauer Deutz verschiebt aufgrund der Coronavirus-Pandemie seine Hauptversammlung. Die ursprünglich für den 14. Mai geplante Veranstaltung werde auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, teilte das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Ein neuer Termin soll noch bekanntgegeben werden, hieß es weiter. In Anbetracht der hohen Unsicherheiten wegen der Corona-Krise prüft Deutz auch den Dividendenvorschlag in Höhe von 0,15 Euro je Aktie.