Köln

Trotz Kontaktverbots: 60 Demonstranten in Köln versammelt

13.04.2020, 11:12 Uhr | dpa

Die Polizei hat am Sonntag eine nicht angemeldete Demonstration in der Kölner Innenstadt aufgelöst. Nach Angaben der Polizei von Sonntagabend waren am Nachmittag etwa 60 Menschen durch die Stadt gezogen, obwohl wegen der Corona-Regelungen alle Demonstrationen am Osterwochenende verboten worden waren. Sie demonstrierten unter anderem gegen die Zustände im griechischen Flüchtlingslager Moria. Die meisten Teilnehmer liefen demnach davon, als die Polizei dazukam. Gegen 15 Menschen wurde Anzeige erstattet.

Wie die Polizei weiter mitteilte, gebe es auch weiterhin keine Ausnahmen bei den abgesagten Demonstrationen. Demonstranten würden gebeten, nicht zu angekündigten Versammlungsorten zu kommen.