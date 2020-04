Ein Toter

Explosion in Kölner Wohnhaus – Gebäude eingestürzt

23.04.2020, 07:24 Uhr | t-online.de, dpa

In Köln ist eine Doppelhaushälfte nach einer Explosion eingestürzt: Zahlreiche Einsatzkräfte waren an der Unglücksstelle im Einsatz. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa)

In einem Wohnhaus in Köln-Buchheim hat es eine heftige Explosion gegeben, bei dem das gesamte Gebäude eingestürzt und zerstört worden ist. Es gibt Verletzte und einen Toten.

Eine Explosion in einem Wohnhaus in Köln-Buchheim hat am Mittwoch einen großen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Wie die "Kölnische Rundschau" und "Express" berichten, hat es gegen Vormittag eine heftige Explosion in einem Wohnhaus in der Wichheimer Straße gegeben.

Feuerwehrleute stehen an einem eingestürzten Haus: In Köln ist eine Doppelhaushälfte nach einer Explosion eingestürzt. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa)



Dabei ist das gesamte Gebäude eingestürzt und völlig zerstört worden. Bei dem Vorfall habe es eine starke Rauchwolke gegeben. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben lange mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Leiche entdeckt

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers sind bei dem Vorfall vier Personen verletzt worden. Am Abend wurde dann eine Leiche am Unfallort entdeckt. "Es wurde eine Leiche gefunden, ob das der Bewohner ist, wissen wir nicht", sagte ein Polizeisprecher.



Trümmerteile liegen nach einer Explosion auf der Strasse: Auch angrenzende Wohnhäuser wurden beschädigt. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa)

Der 79 Jahre alte Bewohner des Hauses war zuvor als vermisst gemeldet worden. Die Leiche werde am Donnerstag in der Gerichtsmedizin identifiziert, sagte der Sprecher.

Nach Angaben der Polizei stand der Mann unter Vormundschaft und könnte die Explosion möglicherweise vorsätzlich herbeigeführt haben. Angrenzende Wohnhäuser wurden laut WDR ebenfalls beschädigt und mussten evakuiert werden.