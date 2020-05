Köln

DFL-Präsidiumsmitglied Wehrle: "Positives Feedback bekommen"

17.05.2020, 19:27 Uhr | dpa

DFL-Präsidiumsmitglied Alexander Wehrle war von dem Neustart der Fußball-Bundesliga richtig angetan. "Es war eine große Erleichterung, die Jungs haben es gut gemacht und die Zuschauer waren auch vernünftig", sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln am Sonntag in der ARD-Sportschau. "Wir haben viel positives Feedback bekommen, weil wir die Ersten waren, die wieder angefangen haben. Wir wussten, dass die ganze Welt auf die Bundesliga schaut, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA", sagte der 45-Jährige.

Der Auftakt sei absolut positiv gewesen. "Das ist gut gelaufen und es war ein wichtiges Signal, dass wir wieder begonnen haben", meinte Wehrle. Der Kölner Funktionär hofft, dass auch die restlichen acht Spieltage so gut ablaufen. "Wir sollten den Vertrauensvorschuss, den wir von der Politik bekommen haben, wirklich auch verantwortungsvoll umsetzen. Und wenn wir weiterhin so vertrauensvoll arbeiten, die Politik und die Bundesliga, dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir den nächsten Schritt irgendwann gehen können", sagte Wehrle.