Köln

1. FC Köln verlängert mit Hauptsponsor

22.05.2020, 11:29 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Vertrag mit seinem Hauptsponsor REWE vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Zu den Konditionen machte der Verein am Freitag keine Angaben. Die in Köln sitzende REWE Group ist seit 2007 Hauptsponsor des FC. So lange war noch kein anderes Unternehmen auf der Brust des Vereins zu sehen.

"Unsere langjährige Partnerschaft ist von großem Vertrauen und Verlässlichkeit geprägt", sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle: "Die REWE Group ist ein Partner, mit dem uns viel mehr verbindet als eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung."