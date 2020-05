Köln

Rhein-Derby: Gedenk-Minute für Corona-Opfer und Strack

24.05.2020, 18:37 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat vor dem rheinischen Derby gegen Fortuna Düsseldorf gleich zwei Gedenkminuten abgehalten. Vor der an diesem Spieltag in allen Stadien praktizierten für die Opfer der Coronavirus-Pandemie gedachten die Kölner auch Gerhard "Gerd" Strack. Der frühere Nationalspieler und langjährige Libero des FC war im Alter von 64 Jahren an einem Herinfarkt verstorben.