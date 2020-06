Köln

Bayern dominiert bei Wirtschafts-Regionalranking

04.06.2020, 15:40 Uhr | dpa

Bayerische Landkreise und kreisfreie Städte haben in Sachen wirtschaftlicher Erfolg die Nase bundesweit vorne. 14 der 20 besten Regionen in einem am Donnerstag veröffentlichten Ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) liegen im Freistaat. Der Landkreis München, die Stadt München, Coburg und der Landkreis Starnberg belegen die bundesweiten Plätze eins bis vier. Erlangen kommt auf Rang neun, der Landkreis Ebersberg auf Platz zehn der Liste, die Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Lebensqualität berücksichtigt.

Im Ranking der dynamischsten Regionen liegt der Landkreis Mainz-Bingen auf Platz eins vor Suhl (Thüringen). Doch bereits auf dem dritten Rang folgt mit dem Landkreis München ein bayerischer Vertreter. Unter die ersten 10 schaffen es zudem auch Coburg und die bayerischen Landkreise Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth.

Unter den zehn schwächsten Landkreisen findet sich dagegen kein einziger in Bayern. Bei den zehn Kreisen mit der geringsten Dynamik ist Dingolfing-Landau der einzige bayerische Vertreter.

Ausgewertet haben die Forscher des arbeitgebernahen Instituts 14 Indikatoren wie gemeindliche Steuerkraft, Anteil hoch qualifizierter Beschäftigter, Überschuldung, Altersschnitt, Ärztedichte, Straftaten sowie Zu- und Abwanderung.