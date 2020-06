Köln

Laschet besucht Kölner Gesundheitsamt und Corona-Labor

05.06.2020, 01:13 Uhr | dpa

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besucht heute das Kölner Gesundheitsamt. Dort will er sich nach Angaben der Staatskanzlei über die Arbeit des Infektionsschutzzentrums und das Kontaktpersonen-Management informieren. Bei dem Termin wird er von der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) begleitet.

Anschließend will Laschet ein Labor in Köln besichtigen, in dem täglich bis zu 10 000 Corona-Tests ausgewertet werden. Beide Institutionen leisteten einen wichtigen Beitrag im Umgang mit der Corona-Pandemie in NRW, erklärte die Staatskanzlei.