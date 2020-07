Köln

1. FC Köln: Trainingsauftakt am 5. August

11.07.2020, 12:15 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wird am 5. August in die Vorbereitung auf die neue Saison starten und in dieser statt wie bisher zwei zumindest ein Trainingslager absolvieren. Geschäftsführer Alexander Wehrle bestätigte dem "Express", dass der FC vom 20. bis 29. August ein Camp in Donaueschingen beziehen wird, wo die Kölner auch im Vorjahr schon Quartier bezogen. Das in den vergangenen Jahren übliche zweite Trainingslager entfällt aus Kostengründen als Folge der Corona-Krise. Die Bundesliga-Saison 2020/21 beginnt am 18. September.