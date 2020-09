Köln

NDR: Drei Missbrauchsfall-Durchsuchungen in MV

02.09.2020, 17:43 Uhr | dpa

Bei einer bundesweiten Razzia rund um den Missbrauchsfall Bergisch Gladbach hat die Polizei nach Informationen des NDR am Dienstag auch drei Objekte in Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Die Polizei in Köln wollte dies am Mittwoch wegen der laufenden Ermittlungen zunächst weder bestätigen noch dementieren.

Bundesweit fanden 1000 Polizisten den Angaben zufolge in 60 durchsuchten Gebäuden und Wohnungen mehr als 2000 Beweismittel und sicherten sie. Dabei handele es sich vor allem um Datenträger, hatte Ermittlungsleiter Michael Esser in Köln gesagt. Die Auswertung werde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Auch zwei Tresore seien beschlagnahmt worden. Verhaftungen gab es den Angaben zufolge nicht.

Bei den Razzien hatten die Ermittler, die schon gegen viele Beschuldigte ermitteln, 50 neue Tatverdächtige im Visier, 48 Männer und 2 Frauen. Ihnen wird der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie vorgeworfen.