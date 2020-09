Köln

Missio: Ordensschwestern in Übersee missbraucht

11.09.2020, 11:42 Uhr | dpa

Katholische Ordensfrauen in Afrika, Asien und Ozeanien leiden offenbar immer wieder unter sexuellen Übergriffen von Priestern. Zu diesem Schluss kommt das Hilfswerk Missio nach einer nicht repräsentativen Umfrage unter kirchlichen Partnerorganisationen in Entwicklungsländern. "Die Umfrage hat ergeben, dass in vielen Fällen nichts getan wird", sagte die externe Begleiterin der Umfrage, Josephine Beck-Engelberg, am Freitag in Köln.

Eine große Rolle spielen demnach die Stigmatisierung der Opfer und der Klerikalismus: der eingeforderte Gehorsam gegenüber Priestern. Kirchenobere verleugneten oder vertuschten den Missbrauch zum Teil, sagte Beck-Engelberg. Die Ordensschwestern seien oft sehr arm und könnten auch deshalb schnell zum Opfer von Gewalt werden. Manche hätten noch nicht einmal Geld zum Telefonieren. Sie seien oft kostenlose Hilfs- und Putzkräfte der Priester. Das alles bringe die Nonnen in eine "extrem vulnerable Situation".