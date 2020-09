Köln

Mehrere Fahrrad-Demonstrationen am Wochenende in ganz NRW

19.09.2020, 09:58 Uhr | dpa

Köln (dpa/lnw) – In rund 20 Städten in Nordrhein-Westfalen wollen Menschen an diesem Wochenende für sichere Radwege für Kinder demonstrieren - auf Fahrrädern. Anlass zu den "Kidical Mass"-Demonstrationen sind der Weltkindertag an diesem Sonntag und die Europäische Mobilitätswoche. "Wir wollen, dass sich Kinder sicher und selbstständig in unseren Städten bewegen können", sagte Mitorganisatorin Simone Kraus. Die Kölner Initiative fordert unter anderem ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde innerorts und sichere Schulradwegnetze.

Erste Demonstrationen gibt es schon an diesem Samstag, die meisten folgen dann am Sonntag. In Köln startet der Demonstrationszug am Sonntag am Rudolfplatz und fährt nach Ehrenfeld. Auch in Bonn ist eine größere Demonstration geplant. Hier gehen die Organisatoren von rund 300 Teilnehmern aus. Außerdem sind "Kidical Mass"-Demos unter anderem in Aachen, Essen, Wuppertal, Dortmund und Münster geplant.

Dahinter steht ein Bündnis aus verschiedenen Initiativen und Vereinen, darunter der ADFC. Unterstützt wird die Initiative auch von Greenpeace, Campact und dem Deutschen Kinderhilfswerk.