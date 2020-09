Köln

Zoll: Schmuggelware in XL-Mengen am Airport sichergestellt

24.09.2020, 18:31 Uhr | dpa

Der Zoll hat am Flughafen Köln/Bonn binnen drei Wochen große Mengen an Schmuggelware sichergestellt: Mehr als 40 Kilogramm Marihuana, knapp 24 Kilo Amphetamin, rund 24 400 Ecstasy-Tabletten, 3,8 Kilo Heroin und knapp 3,5 Kilo Haschisch wurden aus dem Verkehr gezogen. Wie der Kölner Zoll am Donnerstag mitteilte, gingen den Beamten zudem 80 000 unversteuerte Zigaretten ins Netz. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen liege bei mehr als 1,1 Millionen Euro, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts.

Dabei hätten die Schmuggler für ihre Waren teilweise ideenreiche Verstecke gefunden. So sei Heroin in Griffstücken von Springseilen verborgen oder Amphetamin in einer Lauflernhilfe für Kleinkinder verbaut gewesen. Die unversteuerten Zigaretten waren in mehreren Paketsendungen von Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten aus unterwegs nach Großbritannien - beschriftet als Autoersatzteile.