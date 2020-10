Köln

Tennisprofi Zverev mit Chance auf Halbfinaleinzug in Köln

16.10.2020, 02:04 Uhr | dpa

Köln (dpa) - Alexander Zverev kämpft am heutigen Freitag beim ersten von zwei ATP-Tennisturnieren in Köln um den Einzug ins Halbfinale. Im Viertelfinale bekommt es der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg mit dem Südafrikaner Lloyd Harris zu tun. US-Open-Finalist Zverev ist in der Partie klarer Favorit. Harris belegt in der Weltrangliste nur Platz 92 und kam über die Qualifikation in das Hauptfeld von Köln. Der 23-jährige Zverev ist die Nummer eins der Setzliste und der einzig verbliebene deutsche Teilnehmer im Feld.