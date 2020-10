Köln

Zverev beim Kölner Turnier womöglich wieder gegen Verdasco

17.10.2020, 13:52 Uhr | dpa

Der beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev könnte wie schon in der ersten Turnier-Woche auch bei der zweiten Auflage in Köln zum Auftakt auf Fernando Verdasco treffen. Wie die Auslosung am Samstag ergab, tritt der US-Open-Finalist in der ersten Runde der nächsten Woche nach einem Freilos gegen den Sieger des Duells zwischen dem Spanier und dem Australier John Millman an. Am vergangenen Donnerstag war ihm gegen Verdasco ein überzeugender Sieg gelungen. Der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg ist auch beim am Montag beginnenden zweiten Turnier an Position eins gesetzt.

Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff bekommt es zunächst mit dem Italiener Marco Cecchinato zu tun, French-Open-Achtelfinalist Daniel Altmaier wurde ein Qualifikant zugelost. Anders als in dieser Woche wird beim zweiten Turnier auch French-Open-Halbfinalist Diego Schwartzman aus Argentinien mitspielen. Der Kanadier Denis Shapovalov und Jannik Sinner aus Italien, der gegen Zverev im Achtelfinale von Paris gewonnen hatte, stehen ebenfalls im Feld.