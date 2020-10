München

Köln-Sportchef Heldt: Hansi Flick wird keinen Oscar bekommen

30.10.2020, 09:33 Uhr | dpa

Der Sportchef des 1. FC Köln, Horst Heldt (50), schätzt Bayern-Trainer Hansi Flick (55) für dessen ungekünstelte Art. "Einen Oscar für schauspielerisches Auftreten wird er nicht mehr bekommen", sagte Heldt im Interview des "Münchner Merkur" (Freitag) kurz vor dem Heimspiel seiner Mannschaft gegen Flicks FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag. "Aber genau das tut diesem großen Club gut. Hansis Akzeptanz bei allen ist derzeit das Erfolgsgeheimnis. Sie folgen ihm bedingungslos, weil er auftritt, wie er auftritt."

Flick habe sich seit seiner Zeit als Spieler nicht verändert, sagte der Kölner Sport-Geschäftsführer. "An seinem Naturell hat sich nichts geändert. Hansis Auftreten beschreibt eigentlich seinen außerordentlich guten Charakter in vielerlei Hinsicht. Mit einer gewissen Ruhe, Souveränität, er will nicht in den Vordergrund."