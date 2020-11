Köln

800 Infizierte nicht informiert? Stadt korrigiert Aussagen

07.11.2020, 17:44 Uhr | dpa

Die Stadt Köln hat einen Bericht zurückgewiesen, nach dem am Freitag zeitweise 800 Bürger nichts von ihrer Coronainfektion gewusst haben. Der Kölner Sozialdezernent Harald Rau hatte der Tageszeitung "Welt" gesagt: "Wir konnten diese Menschen, die sich in einem städtischen Testzentrum testen lassen haben, bislang nicht über ihr positives Ergebnis informieren." Am Samstag teilte die Stadt mit: "Entgegen aktueller Medienberichte trifft es nicht zu, dass in Köln positiv auf Covid-19 Getestete nicht wussten oder wissen, dass sie infiziert sind." Den Befund erhielten Getestete vom Labor, das positiv Getestete dann auch dem Gesundheitsamt melde.

Laut Stadtsprecherin Simone Winkelhog setzt die Stadt alles daran, durch zusätzliches Personal im Kontaktpersonenmanagement und eine Straffung der Prozesse das Ziel einer tagesaktuellen Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt erreichen zu können. Rückstände würden abgearbeitet, auch mit Hilfe von 90 neuen Mitarbeitern, die in der vergangenen Woche im Gesundheitsamt eingearbeitet wurden.